Dailymilan.it - Verso Lecce-Milan, Sergio Conceicao può recuperare Alessandro Florenzi, Loftus-Cheek invece…

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida trapuònon Rubenche non è prontoIlsi prepara per la trasferta di, dove il tecnicodovrà fare a meno di due titolarissimi persi per squalifica. Mike Maignan per frasi ingiuriose rivolte al direttore di gara nel post-Lazio e Strahinja Pavlovi? per il rosso rimediato nella sfida sempre contro i biancocelesti. A sostituire il portiere francese ci sarà Marco Sportiello che in questa stagione ha collezionato solo 45 minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo.Per il tecnico portoghese però ci sono speranze diper la trasferta in Puglia. Il terzino rossonero non ha ancora messo piede in campo neanche un minuto quest’anno, c’è ancora possibilità che venga convocato per