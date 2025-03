Frosinonetoday.it - Verso le elezioni a Ceccano, la Piroli fa un passo indietro per un centrosinistra unito

Il centro sinistra diinizia a trovare la quadratura del cerchio in vista della prossimeamministrative. Dopo l'annuncio della candidatura di Andrea Querqui arrivato una ventina di giorni fa a è di queste ore la notizia deldi Emanuelaper trovare una via in.