Versione di Manuela sotto la lente nuovo faccia a faccia con Dassilva?

Rimini, 6 marzo 2025 – Il giallo di via del Ciclamino ruota attorno all’interrogatorio di. E non potrebbe essere altrimenti ora che la nuora di Pierina Paganelli per la prima volta dopo 17 mesi dall’assassinio ha tirato in ballo l’ex amante e unico indagato per omicidio, collocandolo nel seminterrato di via del Ciclamino poco prima che lei scoprisse il cadavere. Nelle quasi 13 ore di dichiarazioni rese daal pm Daniele Paci, in qualità di indagata per favoreggiamento, la Bianchi infatti avrebbe detto di avere incontratoin garage la mattina del 4 ottobre 2023 alle 8.09. Di averci parlato e che Louis le avrebbe detto di non urlare, che cosa avrebbe trovato al di là della porta tagliafuoco e come comportarsi subito dopo. Inquirenti al lavoro dopo le dichiarazioni di Bianchi Dichiarazioni quelle della Bianchi che sono ora tutteladegli agenti della squadra mobile, che sono al lavoro per trovare riscontri anche a particolari inediti resi dalla donna.