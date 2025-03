Verona violenta per anni le figlie minori della compagna | arrestato 45enne

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un rumeno di 45è statoe portato nel carcere di Montorio su ordine del gip diper violenza sessuale aggravata e continuata, minacce, violenza privata e danneggiamento. Per almeno seiil rumeno ha prima molestato per poi arrivare are sessualmente più volte, con rapporti completi e non .L'articoloperleproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.