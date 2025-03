Ilgiorno.it - Verde fra i laghi, c’era una volta il Pian d’Erba: "Il cemento cancella anche gli ultimi prati"

Si chiama, ma dine rimane ben poco se non ai margini deie se si andrà avanti con la cementificazioneglie i piccoli boschi urbani che ancora resistono, sono destinati a scomparire presto. L’allarme arriva ancora unadalle associazioni che in questi anni hanno chiesto dire dal PGT le previsioni urbanistiche di edificazionetramite una raccolta di firme sottoscritta da centinaia di cittadini. Questatocca all’ultimo prato che ancora resisteva in via Marconi, nella frazione di Arcellasco, dove a breve partirà un intervento edilizio per la costruzione di nuove palazzine residenziali e un altro parcheggio. Tutto ciò in uno dei Comuni più urbanizzati in provincia di Como, che già ha avuto il triste record di cementificazione.