Ventola | L’Inter ha fatto il suo dovere Bastoni? Studio Inzaghi

Nicola, nell’ultima puntata di Viva El Futbol, ha commentato positivamente la vittoria per 2-0 del, sul campo del Feyenoord. L’ANALISI – Nicola, ha commentato così la prestazione dell‘Inter contro il Feyenoord. La squadra di Simone, grazie allo 0-2 ottenuto ieri nell’andata, ha messo al sicuro il discorso qualificazione, nonostante la condizione fisica di alcuni elementi non sia ottimale: «A parte i primi 10 minuti, per una partenza del Feyenoord di gamba e motivazione, poine è venuta fuori facilmente. Ha dominato sempre di più la partita. Ci sono ancora giocatori non brillanti, come Thuram che perdeva un po’ quando andava. Ma il Feyenoord poca roba per giudicare.deve ancora migliorare fisicamente.a sinistra hauna buona partita, a volte andava Acerbi ad inserirsi.