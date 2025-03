Spazionapoli.it - Venezia-Napoli, la decisione sulla trasferta ai residenti in Campania: ora è ufficiale

per iinper: è arrivato il comunicato tanto atteso.I tifosi delsono potuti tornare a Como a seguire la propria squadra insenza alcun tipo di restrizione. Ha destato scalpore, infatti, le continue scelte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive volte a vietare continuamente laai tifosi delin. Tali decisioni si sono prolungate per più di due mesi, provocando disappunto e proteste fra i supporters azzurri., lasarà liberaNonostante il ritorno avvenutom a Como, era lecito un po’ di timore per il ritorno di simili decisioni in occasione della prossimaazzurra adel 16 marzo alle 12.30. Arrivano però ottime notizie al rigurdo: la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha contrassegnato infatti la gara come “partita con profili di rischio“, ma senza alcuna restrizione per la vendita dei tagliandi del settore ospiti.