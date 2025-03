Unlimitednews.it - Venezia, Jean-Michel Jarre si esibirà il 3 luglio a Piazza San Marco

(ITALPRESS) –, artista visionario e pioniere della musica elettronica, è pronto a trasformare il palcoscenico diSanin un’esperienza immersiva senza precedenti, fondendo arte, tecnologia e musica in un evento unico. L’appuntamento è per il 32025, alle 21, quando il celebre musicista arriverà nel salotto di(e del mondo) per un esclusivo concerto promosso da Veneto Jazz, con Influxus, Eventi Verona e Concerto Music, in collaborazione con Città die Vela.Maestro indiscusso dell’elettronica e precursore del multimediale,continua a scrivere la colonna sonora del futuro, abbattendo le barriere tra suono, spazio e immaginazione. L’eventono sarà una delle sole due date italiane del tour, entrambe ospitate in luoghi simbolo del patrimonio dell’Umanità:Sane l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in un viaggio musicale che fonde storia e avanguardia.