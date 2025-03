Vena”, film di Chiara Fleishhacker chiude il Festival cinema tedesco

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – Are la quinta edizione deldelche si svolgerà a Roma, alQuattro Fontane dal 20 al 23 marzo, l’opera prima diFleischhacker dal titolo “”, che sarà presentato in anteprima romana. A introdurre illa regista che parteciperà, al termine della proiezione, al consueto Q&A con il pubblico in sala. “” è stato presentato in concorso aldeldi Torino 2024 vincendo il Premio speciale della Giuria IWONDERFULL e il Premio FIPRESCI (Premio della Federazione Internazionale della Stampatografica). Una gravidanza non pianificata compromette ulteriormente l’esistenza della giovane Jenny, già alle prese con una forte dipendenza dalla metanfetamina. L’assistente sociale le affida un’ostetrica di famiglia.