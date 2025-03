Ilnapolista.it - Vasseur: «Hamilton forse toglierà un po’ di pressione a Leclerc»

Prima dell’evento di oggi a Milano sarà sul palco di Piazza Castello con i suoi piloti, Charlese Lewis, il team principal Ferrari, Frederic, si racconta alla Gazzetta.«L’anno scorso abbiamo fatto una buona stagione ma abbiamo ovviamente dei margini di miglioramento. Le prestazioni non dipendono mai da un solo fattore e non esiste una formula magica per migliorarsi. Negli ultimi anni abbiamo fatto un buon passo avanti e dobbiamo continuare nella stessa direzione ma possiamo partire con ottimismo».: «Entrambi i piloti in grado di vincere gare e lottare per il Mondiale»Quanto ci dirà sulla stagione quello che vedremo nel primo fine settimana di gara?«Le prime quattro o cinque gare saranno esercizi molto differenti»Com’è stato vissuto dal’arrivo di?«Fin dal primo giorno sono stato convinto che Charles avrebbe tratto grandi benefici dall’arrivo di Lewis.