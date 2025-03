Ilgiorno.it - Varenna: il ciclista Luca Colnaghi aggredito da due motociclisti a colpi di pietra e pugni

, 6 marzo 2025 –professionistadue volte sulle strade di casa. La sua “colpa”? Probabilmente nessuna, è statosenza alcun motivo. Oppure, forse ancora peggio, quella di essere une di allenarsi, appunto sulle strade, che sono di tutti, non solo di automobilisti e ciclisti. La vittima della duplice aggressione èprofessionista lecchese di 26 anni che corre per il team VF Group-Bardiani. Il primo attacco “È stato tutto così assurdo, sembrava un film”, dice ancora incredulo. Invece non era un film, è successo per davvero.ieri, mercoledì 5 marzo, stava tornando verso casa dopo un allenamento sulle strade attorno al lago di Como. Stava pedalando lungo la strada provinciale 72, tra Lierna e. Con lui anche Andrea, suo fratello maggiore di un anno e mezzo e collega, sebbene del Team Continental Karcag Cycling.