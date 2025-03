Ilfattoquotidiano.it - Vandalizzato il cantiere del Museo della Shoah a Roma: escrementi e scritte ingiuriose

, lucchetti delsporcati cone una testa di maiale. Sono gli atti di vandalismo scoperti aldeldi, in via di realizzazione all’interno di Villa Torlonia, sulla Nomentana, dal direttore dei lavori. La Digos sta indagando sull’accaduto. Nell’area sono stati ritrovati anche alcuni volantini pro Palestina esono comparse sui cartelli di avviso lavori. Quello di oggi è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo che si verifica davanti al, preso di mira da un paio di settimane, come riferito e documentato dai residenti.“Indignazione per il vile atto vandalico” viene espresso dal presidenteCamera Lorenzo Fontana che parla di “gesti squallidi e intimidatori” augurandosi che i “responsabili vengano individuati al più presto”.