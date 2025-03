Lanazione.it - Vandali ancora in azione. La Rocca deturpata con immagini oscene

Disegni osceni sotto la. Un gesto stupido, un attoco di Carnevale di qualche teppista che ha voluto imbrattare uno dei monumenti più importanti della città. E purtroppo non è la prima volta che succede. La scoperta ieri mattina, giorno di mercato, quando i disegni sono apparsi su uno dei muri dell’antico rivellino, fortificante - porta su cui poggiava il ponte levatoio della fortezza. Tre le, tracciate con una bomboletta spray bianca per fortuna non indelebile, a cui si aggiunge una chiazza color rosa. Immediato l’intervento dell’amministrcomunale: l’assessore all’Ambiente e alla manutenzione Francesco Cenciarini ha incaricato Gesenu nella stessa mattinata di ieri a provvedere ad una prima ripulitura, a cui si aggiungerà un secondo intervento nella giornata di oggi.