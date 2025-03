Internews24.com - Van Persie ammette: «Abbiamo messo pressione all’Inter senza creare grosse occasioni»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl tecnico del Feyenoord, Robin Van, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter in Champions LeagueIntervistato da Ziggo Sport nel corso del postpartita di Feyenoord Inter, l’allenatore degli olandesi Robin Vanha fornito una lucia analisi sulla sconfitta rimediata dalla propria squadra all’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Risultato finale di 0 a 2 con le reti di Thuram e di Lautaro che mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno per la squadra di Simone Inzaghi. La sfida di ritorno andrà in scena martedì 11 marzo a San Siro.PAROLE – «iniziato bene, il primo tempo è stato buono, maloro moltaveramente grandi. Sfortunatamente, poisubito gol alla loro prima opportunità, ma sai che può succedere con un attaccante come Thuram.