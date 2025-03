Davidemaggio.it - Valeria Fabrizi: “Volevano farmi fuori da Che Dio ci Aiuti, ma io non mollo. Suor Costanza torna giovedì prossimo”

Leggi su Davidemaggio.it

Non può esserci Che Dio cisenza. Parola di, che la interpreta dal lontano 2011 e che oggi a La Vita in Diretta ha svelato di aver dovuto insistere non poco per partecipare all’ottava stagione della serie, attualmente su Rai 1. Il suo personaggio torneràin occasione della terza puntata e poi nuovamente nell’ottava, ma a quanto pare non su iniziativa degli sceneggiatori.Che Dio ci8:non doveva esserciE’ un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere. Mi sono battuta per fare. Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata. Perchè, avendo una certa età pensano sempre che. Con le mani fa il segno tombale della croce, nota diDM e io invece qua sto, non! L’attrice, nel raccontare quanta popolarità le ha dato questo personaggio e quanto affetto il pubblico riversa, ricambiato, su di lei, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, raccontando apertamente la sua verità.