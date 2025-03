V per Vendetta | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

V per: ladeldelCosa succede alla fine del dramma politico distopico del 2005, V per? Diretto da James McTeigue e sceneggiato dalle sorelle Wachowski, ilè ambientato in un futuro alternativo che ruota attorno a un regime totalitario neofascista nordico e alla figura di V (Hugo Weaving), un anarchico mascherato che vuole spingere il Regno Unito verso un cambiamento rivoluzionario. Allegoria dell’oppressione alimentata dal governo e della tirannia statale, V perè ambientato nel 2020, dove il mondo è in subbuglio come mai prima d’ora, mentre una pandemia devasta l’Europa e tutti i gruppi di minoranza, compresi gli atei e gli ebrei, sono considerati “indesiderabili” e vengono cacciati e giustiziati.Il 4 novembre, V, che indossa sempre una maschera di Guy Fawkes, salva la giornalista televisiva Evey Hammond (Natalie Portman) dall’assalto della polizia segreta dello Stato, che poi assiste al piano di V in azione, che prevede la demolizione dell’Old Bailey, tra fuochi d’artificio e l’Ouverture 1812 di Tchaikovsky, scritta per commemorare la ritirata di Napoleone da Mosca.