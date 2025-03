Quotidiano.net - Ustica, strage senza colpevoli. I pm chiedono l’archiviazione. L’unica verità: fu guerra dei cieli

Leggi su Quotidiano.net

di Gilberto Dondi Ci sono voluti 17 lunghissimi anni per arrivare a una conclusione amara e sconsolante: ladirimane. Gli 81 morti del Dc9 Itavia, partito da il 27 giugno 1980 con destinazione Palermo, non avranno giustizia. La Procura di Roma ha infatti chiestodell’inchiesta aperta nel lontano 2008 sulla scorta delle dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che parlò di un missile francese partito per sbaglio durante una battaglia aerea. Nessuna bomba, dunque, ma scene difra jet stranieri. Almeno secondo Cossiga. L’indagine partita dopo quelle dichiarazioni è rimasta sempre contro ignoti e i pm romani (l’ultimo è Erminio Amelio, attuale titolare del fascicolo) ce l’hanno messa tutta per perforare il muro di gomma che da sempre avvolge questa tragedia nazionale, ma alla fine hanno dovuto gettare la spugna.