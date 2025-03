Ilrestodelcarlino.it - Ustica, inchiesta chiusa. La Procura di Roma chiede l’archiviazione: "Fu una battaglia aerea"

di Gilberto Dondi La strage impunita. Nessuno pagherà per gli 81 morti del Dc9 Itavia abbattuto il 27 giugno 1980 nel cielo di. Ladiha infatti chiestoper le due inchieste, entrambe contro ignoti, che erano tuttora aperte sulla strage. La prima, avviata nel lontano 2008 dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga ("un aereo militare francese si mise sotto il Dc9 e lanciò un missile per sbaglio"), non è riuscita a perforare il muro di gomma nonostante 17 anni di indagini. I pmni ci hanno provato, ma si sono scontrati con la reticenza degli Stati alleati che non hanno risposto in modo chiaro e trasparente alle decine di rogatorie internazionali fatte per arrivare alla verità. Quello che è certo, secondo la, è che il Dc9 fu abbattuto per sbaglio durante unache vide protagonisti i caccia di Paesi stranieri.