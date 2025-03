Lettera43.it - Usa-Ucraina, programmato un incontro il 12 marzo in Arabia Saudita

Alti funzionari di Stati Uniti esi riuniranno il 12inper unconcordato dopo il colloquio tra Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza di Kyiv, e Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale Usa. La notizia è stata riportata da Axios, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che intervenendo al vertice dell’Unione Europea, ha confermato come le delegazioni di Kiev e Washington «hanno ripreso a lavorare», e ha espresso l’auspicio che il confronto previsto per la prossima settimana possa risultare «significativo».LEGGI ANCHE: La Canossa di Zelensky: l’senza gli aiuti Usa non ha speranzeI had a meeting with French President @EmmanuelMacron on the sidelines of the European Council meeting today in Brussels. I thanked Emmanuel for his clear and principled stance in support of Ukraine and the need for new, more substantial steps to protect our entire Europe—our.