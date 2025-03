Ilfattoquotidiano.it - Usa, Trump pronto a firmare un ordine esecutivo che abolisce il dipartimento per l’Istruzione

Donaldvuole chiudere ilper: il presidente degli Stati Uniti èoggi unchiedendo alla sua neo-confermata segretaria Linda McMahon di lavorare per chiudere ilche ora dirige. Lo riferiscono i media Usa. Una bozza dell’circolata mercoledì riconosce che il presidente non ha il potere di chiudere ildel, come promesso in campagna elettorale. Ci vorrebbe un atto del Congresso e 60 “sì” al Senato, il che è improbabile dato che i repubblicani detengono solo 53 seggi.La bozza chiede a McMahon di “adottare tutte le misure necessarie” per facilitare la chiusura del“nella misura massima appropriata e consentita dalla legge”. Vari dirigenti, tra cui la stessa McMahon, hanno suggerito che ciò potrebbe includere il tentativo di spostare alcune delle funzioni dell’agenzia ad altre parti del governo, non senza ostacoli legali visto che i principali programmi dell’agenzia sono assegnati per legge aldel