Lapresse.it - Usa, Trump a tutto tondo: dall’Ucraina al nucleare, da TikTok a Gaza. Ecco cosa dice il presidente

Leggi su Lapresse.it

Ildegli Stati Uniti Donaldha dichiarato di essere favorevole alla denuclearizzazione delle potenze mondiali. “Sarebbe fantastico se tutti si liberassero delle loro armi nucleari. So che la Russia e noi ne abbiamo di gran lunga di più”, ha dettoai giornalisti nello Studio Ovale. “La Cina ne avrà una quantità uguale entro 4-5 anni. Sarebbe fantastico se potessimo tutti de-nuclearizzare perché il potere delle armi nucleari è folle”, ha aggiunto.non ha voluto dire se intende revocare lo status legale per gli ucraini negli Stati Uniti fuggiti dalla guerra. “Non stiamo cercando di fare del male a nessuno, e certamente non stiamo cercando di fare del male a loro”, ha detto. “Ci sto pensando, ci sono alcune persone che pensavano che fosse appropriato, altre persone no.