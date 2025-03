Ilgiorno.it - Urbanistica, arresto per corruzione: "Suggeritori del decreto indagati". E il Comune scarica il Salva Milano

di Anna Giorgi e Massimiliano MingoiaPartiamo dalla coda. Dalla decisione presa dalcon una nota uscita nel tardo pomeriggio di ieri: "Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta". Stop al, ilcon cui l’amministrazione puntava a sbloccare la situazione di stallo urbanistico provocata dalle inchieste della magistratura sulle ristrutturazioni diventate nuove costruzioni grazie a una semplice Scia. Una conclusione, quella dello stop al, a cui Palazzo Marino arriva dopo la notizia mattutina sugli arresti domiciliari per un ex dirigente comunale. Parliamo di Giovanni Oggioni, 73 anni, architetto da poco in pensione, ma ancora attivo con contratti gratuiti di supporto e consulenza, ex direttore dello Sportello unico edilizia deled ex componente, fino al 2024 della Commissione paesaggio, nonché segretario del Consiglio dell’Ordine degli architetti di, si trova agli arresti domiciliari.