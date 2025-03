Lanazione.it - Uomo e animale dialogano in 'Orme Selvagge' attraverso due libri

Sarzana, 6 marzo 2025 – Andrà in scena oggi, giovedì 6 marzo, alle 18.30 al Taffy’s Bar di Sarzana di via Mascardi 16, andrà in scena '', un dialogo costruttivo sulla comunicazionea cura di Enrica Ceccarini e Chiara Ruggeri. Nel corso dell’appuntamento verranno presentati i loro, rispettivamente 'Ballate e ululate' e 'Simposio equestre: la voce dei cavalli'. Duecollegati e che si intrecciano. Un racconto di come gli umani possano imparare a stare nel nostro mondo, anche grazie alla comunicazione con specie diverse. L’11 dicembre 2024 esce 'Ballate e Ululate', il nuovo libro di Enrica Ceccarini, educatrice cinofila e scrittrice, che esplora il profondo legame tra esseri umani e animaliemozioni viscerali e ancestrali. Un'opera dedicata a chi vive con intensità, a chi si lascia attraversare dalle emozioni e a chi ha riconosciuto se stesso nello sguardo di un’altra creatura vivente.