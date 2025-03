Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 6/03/25

Se all’inizio di questa stagione dimi avessero detto che sarei diventata una bimba di MorenaMikado sarei scoppiata a ridere, ed invece eccoci qui amici!Ok, no, dai, bimba di Morena è troppo, i lividi nelle sue gambe post Smart col Cusicoso albergano ancora nei miei peggiori incubi, però devo dire che alla fine della fiera, e al netto dell’umanità che popola il parterre nonny degli Elios, lei finisce per sembrarmi una delle ultime nella liste dei peggiori.E sono una brutta, bruttissima persona, perché quel ‘faccino pieno d’olio‘ rivolto a Margherita è stato cattivissimo, ma io sono scoppiata a ridere e non riuscirò più a guardare la faccia di Marghy senza aver voglia di passarle sopra uno scottex ultra assorbente.No, dai, avete ragione, gli sfottò su robe fisiche sono bassi e bassissimi, però Morena da mesi si sente insultare in lungo e in largo (anche da me medesima, a onore del vero), da mesi si sente dare della poco di buono, della facile, della sfasciafamiglie.