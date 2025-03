Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Francesca Polizzi: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri tutto su, la corteggiatrice diche sta facendo breccia nel cuore di Gianmarco Steri. Tra esterne emozionanti e un feeling crescente, ecco cosa sta succedendo!Gianmarco e: la conoscenza si fa più profonda aNel viaggio sentimentale di, il tronista Gianmarco Steri sta iniziando a scoprire le sue corteggiatrici e, tra tutte, una in particolare sembra aver catturato la sua attenzione:. La giovane siciliana, infatti, sta emergendo per la sua personalità brillante e per il feeling che sembra essere nato con il tronista.Nell’ultima esterna, Gianmarco ha scelto di portarein un luogo per lui molto significativo: il quartiere di Centocelle, a Roma. Qui, tra i ricordi della sua adolescenza, ha deciso di aprirsi un po’ di più con la corteggiatrice, rivelandole quanto sia rimasto colpito dal suo modo di porsi e dalle sue parole.