Uno smartphone completo e potente a poco | FOSSiBOT S2 risparmia il 6% e applica il coupon da 10€

IlS2 è unoAndroid 14 con NFC, progettato per offrire prestazioni elevate, ampio spazio di archiviazione e una batteria di lunga durata. Con 20 GB di RAM (8 GB fisici + 12 GB virtuali), 256 GB di memoria interna, un display HD+ da 6,72 pollici e una batteria da 5000 mAh, è una scelta interessante per chi cerca affidabilità e potenza a un prezzo accessibile. Grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto del 6% e unextra di 10€ al checkout, rendendolo ancora più conveniente. In poche parole lo potrai acquistare con soli 139,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Compra oggi loS2S2 in offerta su Amazon:con Android 14 e 256GB a 6% di sconto +da 10€ IlS2 è dotato di 8 GB di RAM fisica, espandibili fino a 20 GB grazie alla RAM virtuale, garantendo multitasking fluido e prestazioni ottimali anche con app pesanti.