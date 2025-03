Ilgiorno.it - Uno sguardo ai giovani. Opportunità di impresa a chi cerca un lavoro

Far uscire dai cassetti i sogni per trasformarli in realtà che possa dare un futuro aie far crescere il proprio territorio. È la filosofia di “NextGen Pavia: idee, start up e territorio in crescita“, un bando finanziato da Anci che Pavia ha vinto insieme a Montesegale, Rocca Susella, Calvignano, Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo. Piccoli centri da cui spesso i ragazzi scappano perché non ci sono prospettive. "Il progetto ha tre filoni che ci stanno a cuore – ha detto l’assessora alle politicheli, Angela Gregorini –:e turismo. Pavia ha 27mila studenti universitari, molti ragazzi abitano in città e tanti dalla provincia raggiungono il capoluogo dove frequentano le scuole superiori. Sono tantissimi quindi ie se ne deve occupare. Purtroppo spesso faticano a trovare un’occupazione.