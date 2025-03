Lanazione.it - Unità mobile davanti al Noa per gli screening

Leggi su Lanazione.it

Al Noa è nuovamente presente l’mammografica che consentirà di ampliare l’offerta di mammografie diper le donne residenti nell’ambito di Massa Carrara, permettendo loro di poter usufruire di questa importante opportpreventiva. L’, come nelle precedenti occasioni, è stata posizionata all’esterno della Radiologia (lato mare) in viale Mattei e rimarrà in questa sede fino al 28 marzo. Nelle scorse settimane sono state inviate le lettere di invito alle donne che rientrano nelle fasce di, complete della data e dell’orario di esecuzione dell’esame mammografico. A coloro che hanno ricevuto l’invito si chiede, come consuetudine, di portare con sé la lettera di invito e il modulo allegato già compilato e firmato, oltre che di recarsi all’appuntamento con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato.