Unahotels-Manresa 85-70, trionfo biancorosso in Fiba Champions League

Reggio Emilia, 5 marzo 2025 – Vittoria di gran qualità e altrettanto peso specifico sul cammino verso la conquista dei Quarti di Bcl per la. Che contrasta con volontà e impegno un coriaceoe lo batte grazie al trio Usa Barford-Faried-Cheatham, con la collaborazione di un comunque positivo Winston e l’apporto collettivo di tutto il team per difesa (gli spagnoli segnano di media 94 punti, nell’occasione sono stati fermati a 70) e aggressività. Il margine conclusivo: quindici lunghezze (realizzate anche da tre “bombe” segnate a fil di sirena di ogni quarto, segno di grande lucidità) potrebbe inoltre risultare fondamentale in vista della gara di ritorno con lo stesso Baxi e per la differenza canestri complessiva. Spesso fondamentale in campo europeo Entrambe le squadre iniziano contratte.