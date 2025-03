Ilrestodelcarlino.it - Unahotels La difesa è d’acciaio. Manresa ko, continua il sogno Bcl

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

REGGIO EMILIA 8570REGGIO EMILIA: Winston 14 (3/8, 1/4), Barford 19 (4/6, 2/6), Grant 3 (1/2 da 3), Gombauld 4 (1/3), Faried 9 (2/4); Uglietti 4 (2/3), Cheatham 19 (4/6, 3/7), Smith 5 (0/4, 1/5), Faye 2 (1/2), Chillo. N.e.: Gallo, Fainke. All.: Priftis BAXI: Perez 3 (1/1, 0/4), Hunt 17 (4/9, 2/4), Steinbergs 6 (1/1, 1/6), Traorè 5 (1/2, 0/3), Massa 8 (4/6); Alston 20 (3/6, 3/8), Sagnia 1, Reyes (0/1, 0/5), Vescovi 7 (0/1, 2/3), Saint-Supery (0/1, 0/ 1), Cate 3 (1/3). All.: Ocampo. Arbitri: Freile (Por), Proc (Pol), Straube (Ger) Parziali: (19-23, 41-38; 65-51) Note T.l.: Reg 27/32 Man 14/22. Rimb.: Reg 36 (Sav 9) Man 46 (Faried e Faye 8). Ass.: Reg 17 (Russell 4) Man 23 (Barford e Winston 5). Spettatori 2.114 Chi non è venuto al PalaBigi si mangerà le mani.