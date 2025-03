Lanazione.it - Una Toscana più verde, gli impianti in discussione per le energie rinnovabili

Firenze, 6 marzo 2025 – Mentre prosegue il dibattito sulle legge per le aree idonee a ospitare glifotovoltaici e agrivoltaici, vanno avanti gli iter autorizzativi in tutto il vasto settore delle. Ma quanti sono e da quali meccanismi vengono regolati? Al momento, le richieste di autorizzazione già incardinate risultano 122, suddivise fra quelle di competenza statale (54) e regionale (68). Si va daglifotovoltaici (54) e agrivoltaici (25), ovvero con pannelli collocati in zone agricole alle attività esplorative per la geotermia (i nodi cruciali del settore sono invece al centro della concessione ventennale a Enel Green Power recentemente rinnovata), dall’idroelettrico ad altre fonti. Ma un peso rilevante, anche per le polemiche in corso in varie zone della, è quello deglieolici, 25 in tutto, con una netta concentrazione in alcune aree: 10 le autorizzazioni richieste nel grossetano, 8 nell’aretino, 3 fra Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (Livorno), 2 a Firenzuola, nel Mugello (Firenze) e uno a Lajatico (Pisa).