Quotidiano.net - Una smart TV 4K potente e versatile: TCL 55” con Fire TV, oggi è in super sconto su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Un TV 4K Ultra HD con tecnologia HDR, unito a un sistemaavanzato conTV integrato, Dolby Vision e Dolby Atmos. Il TCL 55PF650 da 55 pollici è una scelta eccellente per chi desidera un’esperienza cinematografica immersiva a un costo decisamente accessibile. Grazie a unodel 5% su, il prezzo scende a 379,00€, rendendolo un’opzione competitiva tra i televisori di questa fascia. Acquista adesso laTV TCL 55PF650TV 4K in offerta su: qualità HDR e Dolby Atmos a 379,00€ TCL 55PF650 offre una risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160 pixel), visto che assicura dettagli nitidi e colori brillanti. La presenza di HDR10 e del Dolby Vision migliora la gamma dinamica dell’immagine, rendendo più realistici contrasti e profondità dei colori. Grazie alla tecnologia LED di ultima generazione, le scene dei tuoi film preferiti risulteranno più luminose e dettagliate, in tutte le sequenze.