Ilfattoquotidiano.it - “Una perdita di gas è stata rivenuta nella villa, ma non può aver ucciso Gene Hackman, la moglie e il cane”: si infittisce il mistero sul ritrovamento dei corpi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Colpo di scena nelle indagini della morte dell’attore, 95 anni, e suaBetsy Arakawa, 63 anni, sono stati trovati morti insieme a uno dei loro amati cani il 26 febbraio scorsoa Santa Fe, in New Mexico. Le indagini all’inizio hanno sempre escluso che ci fosse unadi gas. Analisi che si sono rese necessarie subito, dal momento che non c’era alcun segno di effrazione in casa e isono stati ritrovati non solo mummificati, ma anche in una posizione che indicava un “crollo” improvviso a terra.Eppure il tabloid The Sun ha sganciato la bomba, raccogliendo una ulteriore analisi negli incartamenti delle indagini: “Unadi gas ètrovatadi, ma era minuscola e non avrebbe potuto uccidere la star del cinema, suae il”.