Linkiesta.it - Una nuova architettura di difesa europea è impossibile senza l’Ucraina

Leggi su Linkiesta.it

Pubblichiamo il discorso dell’Ambasciatore delnel Regno Unito, Comandante in capo delle forze armate del(2021-2024) Valeriy Zaluzhny alla Conferenza sulla sicurezza del centro studi Chatham House, il 6 marzo 2025.È molto importante essere qui, in questa stanza, e discutere del nostro futuro comune. Vorrei sottolineare ancora una volta che il tempo in cui voi eravate quelli che potevano osservare tutto ciò che accadeva in Ucraina e preoccuparvi per noi è finito.Alcuni di voi possono aver previsto tutto questo, altri possono aver compreso i cambiamenti che sono avvenuti oggi, questo non ha più importanza. La cosa principale è che dobbiamo capire cosa dobbiamo fare tutti qui e ora.Cominciamo quindi con la cosa forse più importante da discutere: il concetto di ordine mondiale.