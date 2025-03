Ilfattoquotidiano.it - “Una Ferrari Portofino in regalo, così volevano ricompensare l’ex agente dei Servizi”: l’accusa dei pm al clan Graziano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sua ricompensa sarebbe stata unaFrancesco Bossone,poliziotto ed exdei, si era offerto a Massimoe al sodalizio che teneva in scacco e sotto usura alcune aziende dell’agro nocerino-sarnese nonché dell’Irpinia, usate anche per guadagnare illecitamente sulle pratiche di immigrazione. Un gioiello extralusso venduto a 220.000 euro, oggetto di una complicata vicenda di intestazioni ritenute fittizie dalla procura di Salerno.Questa la tesi dei magistrati che però il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto insussistente, rigettando le misure cautelari per quel capo di imputazione. Resta un dato: l’intestazione dellaa una società riconducibile a– già condannato per appartenenza all’omonimoirpino – e poi girata a Bossone e alla società di autonoleggio delpoliziotto, seppur non funzionale a proteggere il bene dalle misure di recupero in caso di procedimento di prevenzione, secondo il gip è stata comunque utile “ad accreditarsi con ‘l’amico’ che poi doveva mettersi a disposizione per le loro esigenze”.