Una chat contro i ladri I cittadini esasperati si organizzano a turni | È un’allerta continua

Arezzo, 6 marzo 2025 – “Viviamo nella paura, io non mi sento più al sicuro”. Nelle parole di Paola c’è la stanchezza e l’esasperazione di molti degli abitanti di Palazzo del Pero, la piccola frazione alle porte della Valtiberina da qualche mese tempestata da furti e tentati assalti alle abitazioni. Aveva avuto esito positivo l’interrogazione in consiglio comunale del consigliere Fabio Lucci: entro la primavera, nel paese attraversato dal Cerfone, arriveranno telecamere a presidio del centro abitato. Un deterrente fondamentalecriminalità e atti di vandalismo ma che non sembra bastare come rassicurazione. Nel frattempo, sono istessi a mobilitarsi, con un gruppo whatsapp di segnalazione che tiene d’occhio nuovi ingressi in paese e movimenti sospetti da segnalare alle forze dell’ordine.