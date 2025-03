361magazine.com - Un viaggio nei sapori del Sudamerica: Flores Cócteles e El Porteño Prohibido rivisitano la mixology con un tocco argentino

Dalla tequila al gin, tra frutti esotici e amari italiani. Una drink list esclusiva per celebrare la passione e la tradizione dele un incontro perfetto tra distillati d’oltreoceano e tradizione tricolore. A Milano 9 cocktail esclusivi per unsensoriale senza pariIl fascino delentra nel cuore della stagione con la nuova drink list di, il cocktail bar del gruppo Dorrego Company che celebra l’arte dellacon una fusione perfetta di tradizione e innovazione. A partire da febbraio 2025, il bar manager Alessio Gulino, in collaborazione con Sebastian Bernardez, presenta una selezione esclusiva di cocktail che trasportano chiunque li assaggi nella dimensione avvolgente e passionale dell’Argentina. Un incontro ditra il Calore dele la raffinatezza della liquoristica italiana, perfetto per riscaldare le serate primaverili con un sorso di sole, frutti esotici e un pizzico di lusso.