Un Successo Enorme il Gran Carnevale di Melicucco 2025

– Un gruppetto di persone, di amici, spontaneamente si sono riuniti in questi giorni per organizzare ilRC . Il Gruppo GOS e il Duo Animazione hanno portato nella cittadina questa giornata di FESTA e tante novità! Abbiamo lavorato intensamente fino a domenica mattina, dice Francesca Papaluca, una ragazza del gruppo, per preparare i carri, affinché questa giornata delsi svolgesse al meglio. Ed infatti confermo, in questa prima domenica di marzo, dove le persone di solito vanno lontano dal paese, come abbiamo visto un fiume di gente, proveniente da ogni dove ha invaso. È stato un pomeriggio festa molto coinvolgente, dice la Papaluca, che ha visto la piena collaborazione di numerose attività e associazioni del territorio, le quali hanno collaborato in modo strepitoso per donare alla comunità melicucchese uno dei migliori eventi dell’ultimo decennio.