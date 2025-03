Lanazione.it - Un progetto di successo. Ecco “Il Borgo Antico“

MONTE SANTA MARIA TIBERINA - Ileducativo della scuola “Il“ considerato un modello di eccellenza. Grazie alla volontà del Comune e del circolo didattico di allargare la frequenza della scuola dell’infanzia a bambini più piccoli, da qualche anno è attivo il servizio 0-6. "Si tratta di un percorso all’insegna della continuità, capace di offrire una formazione di qualità, valorizzare il contesto locale e creare un forte senso di appartenenza al territorio", spiegano i referenti del. Ildi questa proposta educativa non è passato inosservato, tanto che recentemente il sindaco di Montegabbione e il vicesindaco di Parrano, accompagnati da una delegazione di dirigenti scolastici, hanno fatto visita al "" di Monte Santa Maria Tiberina. L’incontro ha permesso di scoprire le peculiarità del modello educativo e di capire come replicarlo in altre realtà dell’Umbria.