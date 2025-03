Ilgiorno.it - Un menestrello moderno e il fascino femminile nel cuore del Medioevo

Un viaggio affascinante neldelcon musica, immagini e parole. Un concerto multimediale che intreccia storia, poesia, aneddoti, proiezioni video e brani suonati dal vivo, per raccontare un universofatto di principesse, gentildonne, badesse e contadine, così come emergono dai versi e dalle narrazioni di trovatori e novellieri. È la lezione-spettacolo “La bionda treccia - Musica, amori e passioni della donna medievale“, che verrà proposta oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. A salire sul palco di via Giovanni da Sovico sarà il musicista e narratore Maurizio Padovan (foto). L’ingresso è libero. Info 039.900.84.48, prenotazioni a [email protected] . L’omaggio al mondoproseguirà sabato e domenica con il doppio evento “Donna fuori dal tempo, fuori misura, fuori dal coro“ organizzato dalla Pro Loco in Galleria Frette: qui si potranno scoprire le installazioni realizzate a maglia e uncinetto che ricreano il mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie“, mentre domenica alle 15.