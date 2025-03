Ilgiorno.it - Un intero popolo che vive giornate sempre più lunghe

MoroniGli italiani preferiscono muoversi in auto (666 vetture ogni 1000 abitanti), ma questa preferenza è dovuta per la mancanza di valide alternative? Ho recentemente usufruito del servizio autobus per spostarmi da Varese verso altri luoghi della provincia. Con Autolinee Varesine ci siamo confrontati. Riconosco i loro enormi sforzi per rendere capillare il sistema, ma il problema è purtroppo di sistema ed è questo che andrebbe adeguato. Le agenzie per il Trasporto Pubblico Locale sono rimaste agli anni ‘70. I servizi extraurbani sono caratterizzati da orari scolastici e non scolastici, con le ultime corse intorno alle 20. La domenica e nei festivi, spesso, il servizio non è garantito. Rispetto agli anni ‘70 si è evoluto il sistema della mobilità, ci si sposta di più con i treni e con i mezzi, sia per svago che per lavoro.