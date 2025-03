Ilrestodelcarlino.it - Un computer completo, bello e potente, perfetto per tutti: iMac 24’’, approfitta del 9% di sconto

L’24” di ultima generazione combina un design elegante e minimalista con le prestazioni avanzate del nuovo chip M3. Pensato per chi cerca unall-in-one veloce, fluido e perfettamente integrato con l’ecosistema Apple, questo modello offre una CPU 8-core e una GPU 8-core, rendendolo ideale per creatori di contenuti, professionisti e utenti esigenti. Grazie allodel 9% su Amazon, il prezzo scende a 1.399,00€, un’ottima occasione per chi desidera un dispositivoe sofisticato. Compralo oggi con lodel 9% su Amazon24" con SoC Apple Silicon M3 in offerta su Amazon: potenza e design a 1.399,00€ L'24” è dotato del chip M3, uno degli ultimi arrivati in casa Apple. La CPU 8-core assicura un’elevata reattività nelle attività quotidiane e professionali, mentre la GPU 8-core è ottimizzata per la grafica avanzata, il montaggio video e il rendering 3D.