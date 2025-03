Ilfattoquotidiano.it - Un bambino di 3 anni morde un testicolo dell’arbitro, partita rinviata: “Ha stretto con forza, avevo dolore” – Domeniche Bestiali

Carnevale alle spalle, anche se leconservano uno spirito costantemente carnevalesco. È vero infatti che l’abito non fa il monaco, e nei campi di provincia non c’è bisogno di intabarrarsi per svolgere bene il proprio ruolo, ma c’è pure l’altra faccia della medaglia, con qualche sfarzosa carnevalata celebrativa che trova spazio sul rettangolo verde. Insomma, come sempre nellec’è tutto e il contrario di tutto, il bicchiere mezzo pieno e la bottiglia mezza vuota (con quelli che svuotano l’altra metà) con quello che dovrebbe essere il protagonista assoluto, il pallone, che spesso viene dimenticato a vantaggio del contesto, scambiato per qualcosa di molto, molto pericoloso. E se non è il pallone, ma qualcosa di simile, c’è da prendere a esempio invece dallo spirito indomito dei bambini.