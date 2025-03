Ilrestodelcarlino.it - Un ’amarcord’ fotografico. Gli scatti nelle discoteche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via stasera, alle 18,30 e alle 21, un ciclo di proiezioni di foto e di immagini tratte dal repertorio della storica rivista TuttoReggio. Per sei giovedì sera ci si immerge nel periodo dei tempi d’oro dellereggiane, nella sala di FotoReggio di Giuseppe Bucaria, al Pieve Center di via Plauto 1/a a Pieve Modolena, in città. Un’occasione unica per rivivere le festereggiane con le sue documentazioni fotografiche e per raccontare le presenze dei reggiani,feste e seratediversee non solo. Con le immagini tratte dagli oltre duecento numeri di TuttoReggio, rivista edita da Sandro Gasparini. Un queste serate si proiettano le immagini tratte da oltre centomila fotogrammi conservati dal fotografo Giuseppe Bucaria. La prima proiezione è prevista dalle 18,30, la seconda sarà dalle 21.