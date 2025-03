Ilrestodelcarlino.it - Ultime notizie in diretta sul caso Pierina, la contromossa della difesa di Louis Dassilva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 6 marzo 2025 - Non si è fatta attendere lada partedidopo che nel corso dell’interrogatorio di martedì per la prima volta la nuora diPaganelli, Manuela Bianchi, avrebbe tirato in ballo per la prima volta il suo ex amante e indagato per omicidio, collocandolo nel seminterrato di via del Ciclamino nei minuti di vuoto antecedenti la scoperta del cadavere. Ieri sera infatti gli avvocati di, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno richiesto al dottor Marco Zonaro, consulente di parte, un’integrazioneconsulenza fonica di parte, dallo stesso già resa e già in possesso dei difensori, al fine di “valutare con ulteriore estrema attenzione i suoni percepibili, nel sotterraneo del complesso di via del Ciclamino, la mattina del 4 ottobre 2023”, spiegano gli avvocati.