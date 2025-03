Cityrumors.it - Ultimatum dalla Casa Bianca: un messaggio chiaro per Hamas

Dopo un anno di trattative, Trump lancia un: liberate gli ostaggi subito o affronterete le conseguenze. Laha recentemente confermato che un alto inviato americano ha tenuto colloqui diretti con rappresentanti diper negoziare il rilascio degli ostaggi con cittadinanza statunitense, trattenuti da oltre un anno.La dura dichiarazione di Trump per sbloccare una situazione tosta Cityrumors.it foto AnsaTuttavia, il presidente Donald Trump ha ora scelto un approccio drastico, inviando uninequivocabile al gruppo palestinese: rilasciate gli ostaggi immediatamente o sarete annientati.Trump ad: l’Ultimo AvvertimentoTrump non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Se non rilasciate gli ostaggi, siete morti”, ha dichiarato, sottolineando la determinazione degli Stati Uniti a porre fine a questa crisi.