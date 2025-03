Lapresse.it - Ue, Tajani: “Bene piano von der Leyen, non useremo fondi coesione per difesa”

“Il messaggio è che siamo favorevoli al quadro disegnato da Ursula von derper garantire la sicurezza dell’Europa. Ribadirò che noi siamo sempre stati a favore dellaeuropea. Era il grande sogno di De Gasperi e poi di Berlusconi e quindi se adesso si concretizza questo sogno non puó che essere un fatto positivo. Per quanto riguarda poi la questione deidi, noi non liperché devono essere destinati a fare altre cose, quindi non c’è alcuna preoccupazione da questo punto di vista”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, arrivando al pre-vertice del Ppe.“Oggi si tratta di affrontare la questione del quadro complessivo e non di entrare nei dettagli, poi si vedrà quali saranno. Ma certamente noi dobbiamo arrivare al 2% del Pil per rispettare gli impegni presi con la Nato e dobbiamo lavorare per garantire la nostra sicurezza”, aggiunge.