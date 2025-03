Unlimitednews.it - Ue, Schlein “Sì a difesa comune ma no al riarmo di 27 Stati”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Confermiamo le nostre critiche alle proposte avanzate da von der Leyen su questo piano didell’Europa e lavoreremo per cambiarle. Siamo favorevoli a una, ma siamo contrari aldei 27europei. Per fare laper noi servono investimenti sorretti da debito. Non c’è niente di tutto questo in quel piano”.Così la segretaria del Pd, Elly, ospite a Start su Sky Tg24. Secondo“un errore madornale e non accettabile è prendere i fondi per la coesione sociale e territoriale e dirottarli sulla spesa militare”. Inoltre “chiediamo che in Europa si superi l’unanimità e poi serve un grande piano di investimenti che faccia anche la, ma anche un grande piano energetico che aiuti l’industria”.La segretaria dem ha quindi osservato: “Non sappiamo quale posizione porterà Giorgia Meloni, così com’è stato per il vertice di Parigi e Londra.