Lapresse.it - Ue, Schlein: “No a fondi coesione per spese militari. Maggioranza ha tre posizioni diverse”

Leggi su Lapresse.it

“Confermiamo le critiche del Pd a proposte avanzate da Ursula von der Leyen. Lavoriamo con socialisti e democratici per cambiare proposte e farle andare nella direzione che serve, che non è quella indicata da Ursula von der Leyen“. Così la segretaria del Pd Ellyintervistata a SkyTg24. “Siamo favorevoli a una difesa comune, ma anche contrari al riarmo dei 27 stati europei”.“Per fare difesa comune servono investimenti comuni sorretti da debito comune e non c’è nulla di tutto ciò nel piano von der Leyen“, aggiunge le leader dem. “È inaccettabile prenderedie dirottarli su. Così lasceremo indietro le priorità che erano intrecciate nel Next Generation Eu. Sarebbe un errore lasciare indietro quelle priorità”. “Meloni non viene in aula perché in”A proposito delladi governo riguardo al piano von der Leyen,commenta: “Giorgia Meloni ha rifiutato di venire in Parlamento forse perché in questo momento con Tajani e Salvini hanno tre“.