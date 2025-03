Unlimitednews.it - Ue, Meloni “Riarmo parola inadatta, si rischiano messaggi non chiari”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Mi sono permessa di segnalare che il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della‘riarmò, credo che la‘riarmò non sia adatta per parlare di quello che stiamo facendo. Il concetto di sicurezza e di difesa oggi riguarda tantissimi domini, la vita quotidiana dei cittadini e non semplicemente di essere dotato di armi che sicuramente è un tema, ma c’è il tema delle materie prime, della cybersicurezza, delle infrastrutture. Forse stiamo dando deiche per i cittadini non sonossimi e bisognare quello che stiamo facendo”. Così il premier Giorgia, al termine del Consiglio europeo straordinario sulla difesa, a Bruxelles.IL VIDEO DELLE PAROLE DI GIORGIA“Nelle proposte di von der Leyen abbiamo salutato positivamente una proposta che l’Italia faceva da tempo, cioè scomputare le spese di difesa dal calcolo del rapporto deficit/Pil.